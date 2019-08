Vijf jaar na de slachtpartij in Kocho, willen jezidi's absoluut niet terug

Vijf jaar later is de school dicht en woont er nog steeds bijna niemand in het dorp. De jezidi's die de slachtpartij overleefden wonen nog veelal in vluchtelingenkampen, ruim 100 kilometer op. Hoewel de VN, met de Nederlandse oud-minister van Defensie Hennis als vertegenwoordiger, huizen opknapt en teruggekeerde bewoners voorziet van eigendomsbewijzen, wil het gros van de overlevenden niet terug.

Maar het vertrouwen van de jezidi's is weg. Het leger en Koerdische strijders lieten hen vijf jaar geleden in de steek, waarom zou dat nu anders zijn, vragen ze zich af. De angst voor IS is nog springlevend. "Er bevindt zich een IS-cel in de bergen," zegt een man tegen Van der Steen. Volgens Hennis is de angst terecht. "IS is nog hartstikke wakker, de strijd is nog zeker niet voorbij."