Beelden uit vergrendeld Kashmir: bevolking in grote onzekerheid

"Het was lastig om in het gebied te filmen, want de bewegingsvrijheid is beperkt", licht NOS-correspondent Aletta André toe, die met de cameraman sprak. "Indiase journalisten mogen er gewoon werken, maar er is weinig openbaar vervoer en ze hebben te maken met wegblokkades waar ze niet altijd langs mogen."

"Ook is er een samenscholingsverbod. Je mag niet met meer dan vier mensen bijeenkomen. Op zondag en maandag was de sfeer iets relaxter door het Offerfeest, toen waren er grotere groepen aan het winkelen en aan het bidden."

De mensen die met de cameraman spraken, zijn niet blij met de situatie. De lockdown brengt veel praktische moeilijkheden met zich mee, bovendien is er veel spanning en onzekerheid. "Ze hadden het intrekken van de speciale status niet zien aankomen. Ze weten ook niet wat ze kunnen verwachten", zegt André.

"De regering heeft in de toespraak van Modi afgelopen week beloofd dat dit op lange termijn voor vrede en voorspoed gaat zorgen in Kashmir. Dat er meer investeringen komen in het gebied, dat het beter zou zijn voor de economie. Maar daar kan de bevolking zich weinig bij voorstellen, want het gebrek aan werkgelegenheid en investeringen komt door de militaire spanningen met Pakistan en de aanwezigheid van het leger in dit grensgebied. Dat zal niet zomaar veranderen."