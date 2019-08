Nederlandse drugsverdachten Sziget nog maand vast in Hongarije

De twee Nederlanders die in Hongarije zijn opgepakt op verdenking van drugshandel blijven nog een maand in voorarrest. Dat meldt de Hongaarse advocaat Gergö Simon, die atleet Roelf B. bijstaat.

Simon schrijft dat zijn cliënt het naar omstandigheden goed maakt. Omdat B. niet eerder met justitie in aanraking is geweest, is het voor hem wel zwaar om in de cel te zitten. "Niettemin zie ik dat hij zijn best doet om sterk en positief te blijven."

In het belang van het onderzoek wil de advocaat niet inhoudelijk op de zaak ingaan.

Geprinte prijslijsten drugs

Roelf B. en zijn schoolvriend Gert-Jan N. werden vorige week opgepakt op het festival Sziget dat tot gisteren werd gehouden in Boedapest. In hun tent werd een grote hoeveelheid xtc-pillen, voorgedraaide joints en marihuana gevonden, evenals geprinte prijslijsten voor de drugs. Later vond de politie in hun auto nog eens 17 kilo verdovende middelen met een geschatte straatwaarde van 300.000 euro.

Volgens de Hongaarse openbaar aanklager kunnen de twee maximaal levenslang krijgen voor de smokkel, het bezit en verhandelen van een dergelijke hoeveelheid drugs.