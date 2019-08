Zaak 'Facebookmishandeling' uitgesteld, rechter wil meer onderzoek

Er is meer onderzoek nodig in de zaak tegen Bilal B., die wordt verdacht van het mishandelen van zijn 8-jarige neefje. De 27-jarige man zou de mishandeling begin augustus live hebben uitgezonden op Facebook.

De verdachte werd opgepakt nadat de politie meerdere meldingen had binnengekregen over een livestream op Facebook waarop de mishandeling van een kind te zien was. B. zou zijn jonge neefje in een huis in Leiden onder meer hebben geschopt, geknepen en geslagen.

De politierechter oordeelde vanmiddag dat het onderzoek in deze zaak nog niet is afgerond en verwees de zaak door naar de meervoudige kamer. De rechter vindt dat niet alleen hij maar drie rechters de zaak moeten behandelen, schrijft Omroep West.

'Zorgelijke ontwikkeling'

Tijdens de zitting bleek dat de man een uitgebreid strafblad heeft met veel geweldsdelicten. Ook constateerde de rechter dat B. problemen heeft met alcohol.

De rechter noemt het gedrag van de verdachte zorgelijk. "Om de mishandeling uit te zenden via een livestream is een uitermate zorgelijke ontwikkeling." Hoe het zover heeft kunnen komen, moet "tot op de bodem worden uitgezocht". Over enkele maanden wordt de zaak voortgezet.

Het Openbaar Ministerie schatte aanvankelijk in de zaak snel te kunnen afdoen bij de politierechter. De zaak bleek toch ingewikkelder dan gedacht. De advocaat van B. vindt het een slordige gang van zaken.