Wolvenspotters op de Veluwe overtreden de regels

De vijf wolvenwelpjes op de Veluwe die daar ongeveer in april zijn geboren, trekken nogal wat publiek. En dat publiek houdt zich niet altijd aan de regels die gelden in het natuurgebied. Boswachters en andere vertegenwoordigers van natuurorganisaties betrappen de wolvenspotters nogal eens in rustgebieden, waar ze helemaal niet mogen komen.

De Veluwe is gedurende het hele jaar toegankelijk tussen zonsopgang en zonsondergang. Tientallen wolvenspotters zijn beboet omdat ze te vroeg in het gebied rondliepen. Dat leverde hun een boete van maximaal 105 euro op.

Extra controles

De organisaties die terrein bezitten in het gebied hebben contact met elkaar over de wolven. Toen bekend werd dat er welpjes waren geboren op de Noord-Veluwe hebben de beheerders van Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Geldersch Landschap, het Kroondomein en ook particulieren en gemeenten afspraken gemaakt.

Alle boswachters en andere beheerders letten extra goed op, opdat de dieren niet worden verstoord. Dat geldt overigens niet alleen voor de wolven, maar ook voor de edelherten, zwijnen en ander wild. Het is niet bekendgemaakt waar het wolvenhol precies ligt.