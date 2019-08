Kajakkers zien enorm brokstuk naast zich in het meer storten

Een groep kajakkers in Lake Superior in de Amerikaanse staat Michigan mag van geluk spreken. Een rotswand van zo'n 60 meter hoog stortte ineens voor een deel naar beneden. De brokstukken misten de kajakkers op een meter of twintig.

"Het was ongelofelijk", zegt Van Ouellette-Ballas tegen nieuwssite Mlive. "Het aroma van oud gesteente was gewoon belachelijk." Niemand raakte volgens de nieuwssite gewond.

De drone van een natuurfotograaf legde het incident vast: