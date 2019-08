Drie mannen gepakt voor groepsverkrachting Nederlandse in Spanje

Correspondent Rop Zoutberg zegt dat de verkrachtingszaak inmiddels ook door grote Spaanse media wordt gemeld. Groepsverkrachtingen krijgen sinds een beruchte zaak uit 2016, waarbij vijf mannen in Pamplona een 18-jarige vrouw langdurig hadden verkracht in een portiek, extra aandacht in het land.

De groep mannen, bijgenaamd de 'roedel van Pamplona', werd in eerste instantie vrijgesproken van verkrachting, omdat er volgens de rechter geen sprake was van geweld. Die uitspraak leidde tot felle protesten, waar onder meer werd opgeroepen tot betere wetgeving. Andere vrouwen spraken openhartig over hun eigen verkrachtingservaringen.

In hoger beroep kregen de mannen in juni alsnog hogere straffen. "Sindsdien maken dit soort zaken veel los in Spanje. Het ligt heel gevoelig", zegt Zoutberg.

Nieuwe wet

En de discussie over seksueel geweld in het land is nog lang niet ten einde, benadrukt hij. "Een actiegroep houdt tegenwoordig zelf het aantal groepsverkrachtingen bij op een website, omdat in Spanje alleen alle zedenmisdrijven worden behouden."

Vorig jaar stelde de Spaanse premier Sanchez een nieuwe wet over seksuele toestemming voor, waardoor verkrachting voor de rechtbank makkelijker kan worden bewezen. Seks zonder expliciete goedkeuring wordt in die nieuwe wet als verkrachting gezien. De wet is alleen nog niet van kracht. Het is onduidelijk wanneer dat gaat gebeuren. Zoutberg: "De wet ligt bij een parlementaire commissie."