Dag in Hongkong begon kalm, maar eindigt toch weer met geweld

Na een rustige dag in Hongkong zijn er in de avond (lokale tijd) weer onlusten uitgebroken. De politie heeft traangas afgevuurd in de richting van demonstranten, die zich hadden verzameld bij een politiebureau. Agenten met wapenstokken hebben de demonstranten uit elkaar gedreven.

De dag begon kalm in de stadstaat, na twee onrustige dagen. Gisteren nog stonden politie en demonstranten lijnrecht tegenover elkaar op de luchthaven van Hongkong, en waren voor de tweede dag op rij alle vluchten geannuleerd. Na de onrust hebben de luchtvaartautoriteiten een demonstratieverbod ingesteld voor grote delen van het vliegveld, een van de drukste ter wereld.

Vandaag zaten er desondanks op het vliegveld nog een stuk of dertig demonstranten, zegt correspondent Garrie van Pinxteren, die vanmiddag is aangekomen in Hongkong. "Voor de zekerheid had ik de trein genomen, maar ik zag later dat de vlucht die ik had kunnen nemen, zelfs vervroegd is aangekomen."

'Beste toerist'

De demonstranten op het vliegveld hadden vandaag posters bij zich met daarop excuses. "Beste toerist, we hebben spijt van wat er gisteren is gebeurd", stond op een van die posters. "We waren wanhopig en hebben imperfecte beslissingen genomen. Aanvaard alstublieft onze excuses."

Gisteren ging het er zo aan toe op de luchthaven: