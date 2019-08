Eigenaar van auto die baby aanreed in Amsterdam aangehouden

De politie in Amsterdam heeft een man aangehouden in verband met een aanrijding van een baby in een kinderwagen. Het kind raakte daarbij gewond. Na de aanrijding reed de automobilist door.

De aanrijding gebeurde eergisteren in de wijk Slotervaart. De baby werd na de aanrijding naar het ziekenhuis gebracht. Inmiddels is het kind weer thuis en maakt het goed, zegt de politie. De moeder die de kinderwagen duwde, bleef ongedeerd.

Na de aanrijding startte de politie een onderzoek naar de doorrijder en heeft de kentekenhouder van de wagen aangehouden, schrijven AT5 en NH Nieuws. Of hij ook de bestuurder was tijdens het ongeluk wordt onderzocht.