Crash vliegtuig voetballer Sala komt mogelijk door koolmonoxide

De onderzoekers schrijven in hun tussenrapport niet over hoe Sala vergiftigd kan zijn. Wel sommen ze een aantal mogelijke oorzaken op. Zoals een slecht afgesloten cabine of een lek in het ventilatiesysteem, dat ertoe kan leiden dat het kleur- en reukloze gas in de cockpit komt.

"Want vliegtuigmotoren blazen hoge concentraties koolmonoxide uit via het uitlaatsysteem", schrijven de onderzoekers.

Van de radar verdwenen

Het toestel, een eenmotorige Piper Malibu, was op 21 januari met Sala als enige passagier op weg van Nantes naar Cardiff. De voetballer was net gekocht door Premier League-club Cardiff City.

Het toestel verdween van de radar boven het Kanaal. Het werd bijna twee weken later gevonden, op zo'n 30 meter van de plek waar het van de radar was verdwenen, ten noorden van het eiland Guernsey. Bij het ongeluk is het toestel in drie stukken gebroken.

In een audiobericht dat Sala nog vlak voor het ongeluk naar vrienden stuurde, zei hij dat het voelde alsof het vliegtuig uit elkaar viel. Het lichaam van Sala zat nog in de cockpit. Dat van de piloot is nooit gevonden.