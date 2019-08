Renovatie brug Dordrecht weer vertraagd, plannen nog niet goed uitgewerkt

De renovatie van de Wantijbrug tussen Dordrecht en Papendrecht loopt opnieuw vertraging op. Oorspronkelijk zouden de herstelwerkzaamheden aan de brug in de N3 al bijna klaar moeten zijn.

Minister Van Nieuwenhuizen meldde de Tweede Kamer begin vorige maand dat de berekeningen van een ingenieursbureau "niet afdoende" bleken en dat de renovatie waarschijnlijk eind augustus zou beginnen. Maar nu schrijft ze dat ook dat niet haalbaar is en dat de operatie met maximaal twee jaar wordt uitgesteld.

De renovatie van de Wantijbrug is een van de tientallen projecten om oudere bruggen en tunnels op de schop te nemen. Aanvankelijk zou de brug als eerste aan de beurt zijn.

Vrachtverkeer

Bij de renovatie worden onder meer kleppen en installaties vervangen. De werkzaamheden aan de Wantijbrug hebben veel gevolgen voor vrachtauto's: die zullen twee maanden niet over de brug kunnen rijden en in de maanden erna geldt een inhaalverbod. Dat heeft weer diverse consequenties voor de bereikbaarheid van de regio. Van Nieuwenhuizen is nu samen met andere betrokkenen tot de conclusie gekomen dat meer tijd nodig is om de plannen uit te werken.

Volgens de minister is bij een uitstel van maximaal twee jaar de veiligheid van de brug niet in het geding. Ze hoopt nog steeds dat de renovatie zo snel mogelijk kan beginnen.