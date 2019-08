Verdachte mishandeling zwangere vrouw Amsterdamse Bos geeft zichzelf aan

Een 24-jarige man uit Amstelveen is aangehouden in verband met de mishandeling van een zwangere vrouw bij het Amsterdamse Bos. De man stapte zelf naar de politie nadat de mishandeling in het nieuws was gekomen.

Vorige week deed de politie een oproep aan getuigen om zich te melden. De Amstelvener meldde zich vervolgens met een advocaat op het politiebureau en legde een verklaring af.

Het onderzoek naar de zaak loopt nog en in afwachting daarvan is de man vrijgelaten, schrijven AT5 en NH Nieuws.

Mishandeld

De vrouw werd op 20 juli in het Amsterdamse Bos mishandeld door een groepje mannen. Ze was daar om iemand af te zetten bij het festival Vunzige Deuntjes. Toen ze weer terug wilde rijden, liep er een groep van ongeveer acht jongens voor haar op de weg. Een aantal van hen weigerde om aan de kant te gaan.

Het slachtoffer werd bedreigd en een van de mannen trok de passagiersdeur open. Hoewel de vrouw meerdere keren liet weten dat ze zwanger was, trapte hij op haar in.

Een omstander schoot te hulp en belde de politie. De mannen trapten nog een paar keer tegen de auto en gingen er vervolgens vandoor. De vrouw hoefde niet naar het ziekenhuis en maakte het naar omstandigheden goed.