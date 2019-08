Honderdduizenden Japanners moeten huis uit door komst tropische storm

De autoriteiten in Japan hebben zo'n 310.000 inwoners van het zuidwestelijke eiland Shikoku geadviseerd om hun huizen te verlaten vanwege de naderende tropische storm Krosa. Naar verwachting komt die morgenochtend aan land.

Volgens de Japanse meteorologische dienst gaat de krachtige storm gepaard met windstoten van 140 kilometer per uur. Op het eiland Kyushu is de harde wind al te voelen. Uit voorzorg zijn zo'n 350 vluchten geannuleerd en zijn treinverbindingen in het westen van het land stilgelegd.

Naar verwachting zal er in 24 uur tijd 1 meter regen vallen op Shikoku. Mensen worden gewaarschuwd voor hoge golven, overstromingen en modderstromen.

Door forse regenval en overstromingen kwamen vorig jaar in het westen van Japan meer dan 200 mensen om het leven.