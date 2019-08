Hoge erepenning voor militair die buurvrouw redde van ex met mitrailleur

Henk Struijs uit Groesbeek heeft een hoge onderscheiding gekregen uit handen van minister van Defensie Ank Bijleveld. Dertien jaar geleden voorkwam hij een gezinsmoord in het Drentse Havelte.

Struijs kreeg de Eerepenning voor Menschlievend Hulpbetoon in zilver, meldt Omroep Gelderland. Dat is na de Militaire Willems-Orde de oudste nog bestaande dapperheidsonderscheiding in Nederland.

Landmachtkapitein Struijs (64) kwam op een zondagavond in november 2006 zijn buurvrouw te hulp. Zij was in paniek omdat haar ex haar woning was binnengedrongen. De stomdronken man dreigde haar en haar twee kinderen van 3 en 7 jaar dood te schieten met een mitrailleur.