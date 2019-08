Voor het eerst reclames met genderstereotypen geweerd in Groot-Brittannië

De Britse variant van de Reclamecodecommissie, de Advertising Standards Authority (ASA), heeft voor het eerst twee reclames geweerd vanwege genderstereotypen. Het gaat om een reclame van Volkswagen en een voor Philadelphia-smeerkaas.

Het Verenigd Koninkrijk kent sinds juni een verbod op 'schadelijke genderstereotypen' in alle vormen van reclame. Het gaat bijvoorbeeld om beelden van vrouwen die schoonmaken terwijl hun man de krant leest, of het wekken van de suggestie dat vrouwen moeite hebben met inparkeren.

Het verbod kwam er na een onderzoek dat ASA deed naar seksisme in Britse reclames. "Ons onderzoek wijst uit hoe schadelijke genderstereotypen in reclames kunnen bijdragen aan ongelijkheid in de samenleving, met negatieve gevolgen voor ons allemaal. Eenvoudig gezegd kunnen we concluderen dat sommige weergaven in reclames op termijn een rol kunnen spelen in het beknotten van iemands potentieel", zei directeur Guy Parker destijds tegen de BBC.

Vrouw met kinderwagen

In de geweerde reclame van fabrikant Mondelez voor de spreads van Philadelphia zijn twee jonge vaders te zien, die met hun baby's in een horecagelegenheid zijn. De vaders zijn zo afgeleid door de ontbijtgerechtjes die op een lopende band voorbij komen, dat ze hun kinderen uit het oog verliezen en ze even later voorbij zien komen op de band. Het zou volgens ASA de suggestie wekken dat mannen niet voor kinderen kunnen zorgen. Er kwamen 128 klachten over het filmpje.

In de andere reclame, voor de e-Golf van Volkswagen, zijn mannen te zien die 'avontuurlijke dingen' doen. Van de twee vrouwen die in beeld komen zit er eentje naast een kinderwagen op een bankje, de ander slaapt. ASA ontving er een stuk minder klachten over, slechts drie, maar besloot de reclame toch te verbieden.