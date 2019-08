Politiek vindt kwestie-Halsema privézaak, politie weerspreekt doofpot

De Amsterdamse politiek reageert terughoudend op de aanhouding van de minderjarige zoon van burgemeester Halsema, vorige maand. De jongen werd opgepakt voor het bezit van een nepwapen, nadat hij met een vriend een woonboot had betreden en was gevlucht voor de politie. De meeste lokale partijen vinden het een privékwestie.

Volgens burgemeester Halsema en de advocaat van haar zoon was het een verlaten woonboot. "Een roestige, oude bak", zegt advocaat Plasman. De jongens gingen de boot binnen, vonden daar brandblussers en begonnen daarmee buiten te spuiten. Een getuige belde de politie. Toen die aankwam, sloegen de jongens op de vlucht.

De Telegraaf meldde vanochtend dat de zoon van de burgemeester is aangehouden vanwege een "gewapende inbraak", maar Halsema en Plasman spreken dat met klem tegen. Plasman zegt dat de jongen alleen vanwege bezit van het nepwapen in verzekering is gesteld en dat het om "verboden kwajongenswerk" gaat.

'Geen politieke gevolgen'

"Er is sprake van een privékwestie, van een jongen van vijftien jaar wiens gegevens in vergelijkbare zaken nooit openbaar zouden zijn gemaakt. Waarbij de politie ambtsgeheim heeft en journalisten er bij andere, minderjarige Amsterdamse jongens zonder strafblad niet over zouden piekeren om hun gegevens zo op straat te gooien", schrijft burgemeester Halsema in een brief aan de inwoners van Amsterdam.

De meeste partijen in de gemeenteraad zijn het met Halsema eens; het is een privézaak, vinden ze. Ze zeggen dat de kwestie dan ook geen politieke gevolgen heeft voor de burgemeester. Enkele fractievoorzitters voegen eraan toe dat ze daarom niet eerder op de hoogte hadden hoeven te worden gesteld.

Wijzende vingers

Forum voor Democratie in Amsterdam vindt dat de zaak niet helemaal als privékwestie kan worden afgedaan. "Behalve moeder is mevrouw Halsema ook burgemeester, en in die hoedanigheid politiek aanspreekpunt voor het optreden van de Amsterdamse politie. Uit de berichtgeving blijkt duidelijk dat er vanuit politie en justitie klachten zijn over het ten onrechte anonimiseren van gegevens en ook het woord 'doofpot' valt. Ook als niet Halsema, maar de politie op eigen houtje hiertoe besloten heeft, is zij als burgemeester de raad uitleg verschuldigd", staat in een verklaring van FvD.

"Wij moeten erover kunnen debatteren en vragen stellen. Zonder vooringenomenheid, zonder beschuldigende vingers te wijzen en zonder op de persoon van mevrouw Halsema of haar zoon te spelen", schrijft Forum voor Democratie verder.

Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken, die wethouder en locoburgemeester in Amsterdam was, zegt dat politici en bestuurders altijd kritisch moeten worden gevolgd door de pers, maar dat daarbij wel de privésfeer van hun naasten en kinderen moet worden beschermd.

Onderzoek naar lek

De politie gaat onderzoeken wie binnen het korps de privacygevoelige informatie over de zoon van Halsema naar De Telegraaf heeft gelekt.

De krant schreef ook dat de aanhouding van de jongen al weken 'onder de pet' wordt gehouden en mogelijk in de doofpot verdwijnt. Dat wordt door zowel Halsema als de politie zelf ontkend.

"In de zaak waar De Telegraaf vandaag uitgebreid over schrijft is het algemene beleid gehanteerd dat voor elke 15-jarige jongen in Nederland geldt. Er is dan ook helemaal geen sprake van dat een aanhouding 'onder de pet' is gehouden. Juist om elke schijn van partijdigheid te voorkomen, is de zaak overgedragen aan een ander parket", staat in een verklaring van de politie.