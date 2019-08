Oppasouders dode baby Brunssum opnieuw opgepakt

De oppasouders die eerder werden verdacht van betrokkenheid bij de dood van baby Fabian in Brunssum zijn opnieuw opgepakt.

Dat laat het Openbaar Ministerie weten aan 1Limburg,

De 34-jarige man en 32-jarige vrouw worden vrijdag opnieuw voorgeleid aan de rechter-commissaris. Aanleiding is het definitieve rapport over de dood van de baby. "Dat zijn we nog aan het bestuderen, maar het gaf ons al voldoende aanleiding om beide personen opnieuw op te pakken", aldus een woordvoerder van het OM. Wat er in dat rapport staat, wil het OM niet zeggen.

Shaken baby-syndroom

Fabian, vijf maanden oud, kwam om het leven op 11 oktober 2017. Hij verbleef toen in de woning van zijn oppasouders. Uit onderzoek van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) bleek dat hij was overleden aan het 'shaken baby-syndroom'. De man zou zijn petekind in de woonkamer op het hoofdje hebben geslagen. De baby raakt onwel, maar de oppasouders belden de hulpdiensten pas nadat ze eerst zelf hadden geprobeerd het kind te reanimeren. Fabian overleed later in het ziekenhuis in Maastricht.

De oppasouders werden ruim een week na het incident ook al aangehouden, maar eind november 2017 door de rechtbank op vrije voeten gesteld. Nadrukkelijk werd toen gezegd dat de twee nog wel verdacht worden van doodslag op hun petekind of zware mishandeling met de dood tot gevolg.