Oorlogsslachtoffers Nederlands-Indië herdacht in Kamer

In het gebouw van de Tweede Kamer zijn de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog in voormalig Nederlands-Indië herdacht. De voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer, Bruijn en Arib, legden een krans bij de herdenkingsplaquette.

Tijdens de plechtigheid waren er toespraken van Arib en voorzitter Stoové van de Stichting Nationale Herdenking 15 augustus 1945 en er was een minuut stilte.

Met de capitulatie van Japan op 15 augustus 1945 kwam een eind aan de Tweede Wereldoorlog. Elk jaar is op 14 augustus een korte herdenking in de Kamer. De bronzen herdenkingsplaquette in de hal werd in 1985 onthuld. Arib zei vandaag dat de plaquette ook na de verbouwing van het Binnenhof een mooie en waardige plek zal houden.

Nationale herdenking morgen

Morgen is de nationale herdenking bij het Indisch Monument in Den Haag. Die bijeenkomst wordt door de NOS rechtstreeks uitgezonden op NPO 1. De uitzending begint om 12.15 uur. Vanaf 18.55 uur wordt op NPO 2 teruggeblikt.