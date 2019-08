800 euro fraude bij PVV Zeeland, rekening onderzoek: 58.000 euro

Accountantskantoor KPMG heeft onderzoek gedaan naar frauduleuze declaraties van de Zeeuwse PVV-fractie. KPMG vond bewijs voor 816,75 euro aan "oneigenlijke inzet van publieke middelen", meldt Omroep Zeeland. De rekening die het kantoor hiervoor verzond: 58.000 euro.

De gepeperde factuur van KPMG is de zoveelste wending in een slepende affaire die de Zeeuwse politiek al langer beheerst. Het begon met een website die PVV-Statenlid Vincent Bosch liet bouwen voor de PVV-afdeling Tholen. De rekening van 816,75 euro betaalde hij uit het fractiebudget van de provinciale PVV; met gemeenschapsgeld dus.

Tegen KPMG verklaarde Bosch dat hij niet zelf op dat idee was gekomen maar dat hij de factuur moest aanpassen in opdracht van PVV-fractievoorzitter Peter van Dijk.

Dit mag nooit naar buiten komen

Bosch en enkele andere PVV-ers beschuldigen hun fractievoorzitter er ook van dat hij reiskosten dubbel declareerde en zijn vrouw en stiefdochter in dienst nam op kosten van de Statenfractie. Eind april baart Bosch opzien als hij geheime geluidsopnames laat horen waarin fractievoorzitter Van Dijk uitlegt hoe je vrijwilligersbijdrages doorsluist naar een 'potje' voor verkiezingsactiviteiten. "Dat mag natuurlijk nooit van z'n leven buiten welke kamerdeur dan ook komen", aldus Van Dijk op band.

Naar aanleiding van de ophef gelast commissaris van de koning Polman een onderzoek. Maar het enige fraudegeval dat KMPG vaststelt is de al genoemde 816,75 euro. Bosch betaalt dat bedrag terug. "Mijn geweten is schoon", zegt hij. Fractievoorzitter Van Dijk heeft nog niet gereageerd. Ook PVV-leider Geert Wilders onthoudt zich van een reactie.

Geen offertes bij andere bedrijven

Op vragen van de Zeeuwse fractie van Forum voor Democratie laat commissaris van de koning Polman nu weten dat het onderzoek aan KPMG was aanbesteed voor 24.000 euro. Toen "een verdiepingsslag" nodig was kwam daar 33.058 euro bij.

De commissaris zegt niets over de hoogte van het bedrag, maar heeft in elk geval geen offertes opgevraagd bij andere bedrijven. KPMG zou een van de weinige bedrijven zijn die over de "benodigde forensische expertise beschikken om dergelijk onderzoek te doen".