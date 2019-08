Zweedse man opgepakt voor aanslag op gebouw Deense belastingdienst

De politie in Denemarken heeft een 22-jarige Zweedse man opgepakt die wordt verdacht van het plegen van de aanslag op het gebouw van de belastingdienst in Kopenhagen vorige week. Ook is een internationaal opsporingsbevel uitgegaan voor zijn 23-jarige Zweedse metgezel.

Volgens de Deense omroep DR is de man in samenwerking met de Zweedse politie net over de grens in Malmö opgepakt. Verder zijn huiszoekingen gedaan op enkele adressen in Zweden en is de vermoedelijke auto van de verdachten in beslag genomen.

Schade

Bij de explosie raakte een persoon lichtgewond en liep het gebouw forse schade op. De gevel raakte beschadigd en verscheidene ruiten sneuvelden. De politie zei toen al dat het waarschijnlijk ging om opzet.

Zaterdag ontplofte er ook een bom bij een politiebureau in Kopenhagen. Sinds februari is Kopenhagen in totaal negen keer opgeschrikt door explosies. Of de twee mannen ook iets met die aanslagen te maken hebben, kan de politie nog niet zeggen.