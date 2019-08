Fietser in Rotterdam doodgereden, gevluchte automobilist gepakt

In Rotterdam is vannacht een automobilist opgepakt die een fietser zou hebben doodgereden. Het 39-jarige slachtoffer werd gisteravond geschept toen hij in de buurt van het centrum fietste. De dader ging ervandoor.

De fietser werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Daar is hij vannacht overleden.

Getuigen hadden een Volkswagen Polo zien wegrijden. Politieagenten hebben urenlang naar de wagen gezocht en vonden die uiteindelijk voor een huis in de wijk Overschie. De auto had schade aan de voorkant. Een 38-jarige man is opgepakt.