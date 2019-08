Aantal besmettingen met mazelen blijft wereldwijd stijgen

Het aantal besmettingen met mazelen blijft wereldwijd snel stijgen. In de eerste zes maanden van dit jaar raakten meer dan 360.000 mensen in 182 landen besmet. In dezelfde periode vorig jaar ging het om bijna 130.000 mensen in 181 landen.

Dat blijkt uit nieuwe cijfers van de WHO. In Afrika is sprake van een toename van 900 procent en in Europa van 120 procent. De wereldgezondheidsorganisatie houdt er rekening mee dat het werkelijke aantal besmettingen hoger ligt omdat rapportages niet altijd volledig zijn.

De Verenigde Staten rapporteren het hoogste aantal gevallen van mazelen van de afgelopen 25 jaar. In Europa raakten in het eerste half jaar bijna 90.000 mensen besmet. Dat zijn er meer dan in heel 2018 (84.462), wat toen al een record was.

Vaccinatiecampagne

Congo, Oekraïne en Madagaskar melden dit jaar het hoogste aantal besmettingen, al neemt dat aantal de afgelopen maanden in Madagaskar wel af door een landelijke vaccinatiecampagne die met spoed is opgezet. Op dit moment zijn er ook grote uitbraken in Angola, Kameroen, Tsjaad, Kazachstan, Nigeria, de Filipijnen, Zuid-Sudan, Sudan en Thailand.

Volgens de WHO vinden de grootste uitbraken plaats in landen met een laag inentingspercentage. Toch kennen ook landen met een hoge vaccinatiegraad mazelenepidemie. Dat heeft vooral te maken met ongelijkheden in de vaccinatiedekking en verschillen in geografische gebieden.

Blootgesteld

Mazelen kunnen zich razendsnel verspreiden als mensen die niet immuun zijn voor de ziekte eraan worden blootgesteld. Twee vaccinaties per persoon geven volledige bescherming. De WHO ziet dat nu in verschillende landen oudere kinderen en volwassenen besmet raken met de ziekte omdat ze in het verleden de tweede vaccinatie hebben gemist.

Ook in Nederland neemt het aantal besmettingen met mazelen toe. Volgens het RIVM zijn er tot en met 24 juni in Nederland 40 patiënten met mazelen gemeld. Vorig jaar waren dat er 28 en in de jaren daarvoor gemiddeld 10 tot 20.