Recordkrapte op de arbeidsmarkt

De spanning op de arbeidsmarkt is opgelopen naar een nieuw hoogtepunt, meldt het CBS. Het aantal openstaande vacatures liep in het tweede kwartaal op tot 284.000, terwijl de werkloosheid verder daalde tot 305.000.

Dat betekent dat er gemiddeld genomen 93 vacatures zijn per 100 werklozen. In het eerste kwartaal lag die verhouding nog op 88 tegen 100.

Al zes jaar neemt het aantal openstaande vacatures elk kwartaal toe. Het aantal vacatures is nu drie keer zo hoog als op het dieptepunt in 2013, meldt het CBS.

De meeste banen zijn te vinden in de handel, de zakelijke dienstverlening en de zorg. In de financiële dienstverlening gingen opnieuw banen verloren. Dat geldt ook voor de landbouw-, visserij-, en recreatiesector.

In het tweede kwartaal hadden 5,5 miljoen mensen een vaste baan, 193.000 meer dan een jaar eerder. Het aantal werknemers met een vast dienstverband is nog wel lager dan voor de economische crisis. In de eerste twee kwartalen van dit jaar stagneerde het aantal werknemers met een flexibel arbeidscontract. In de jaren daarvoor was steevast sprake van een stijging.