Zoon burgemeester Halsema in juli opgepakt na 'gewapende inbraak'

De 15-jarige zoon van de Amsterdamse burgemeester Halsema is vorige maand aangehouden na een inbraak. Dat meldt De Telegraaf. Advocaat Peter Plasman en de woordvoerder van Halsema bevestigen de arrestatie in de krant.

De tiener zou in het weekend van 13 en 14 juli met een andere jongen zijn betrapt bij een inbraak op een woonboot. Na een achtervolging zouden ze zijn aangehouden. Volgens de krant werden op de boot twee messen gevonden, die mogelijk als wapen waren meegenomen. Langs de vluchtroute werd een alarmpistool ontdekt.

Advocaat Plasman vindt de termen inbraak en wapenbezit zwaar overtrokken, schrijft de krant. "Er is sprake van puberaal gedrag, niet meer dan dat", wordt hij geciteerd. "Hij is scholier en nooit eerder met de politie in aanraking geweest. Hij heeft volledig meegewerkt met het onderzoek en een verklaring afgelegd."

Volgens de woordvoerder van de burgemeester heeft Halsema op de avond van de aanhouding al gezegd dat haar zoon dezelfde behandeling moet krijgen als iedere andere 15-jarige. "Verder beschouwt de burgemeester het als een priv├ękwestie."

Doofpot

De Telegraaf schrijft dat bij politiemensen en het Openbaar Ministerie "groot ongenoegen" is over het wekenlang 'onder de pet' houden van de arrestatie. Dat vermoeden is versterkt omdat alle Amsterdamse fractievoorzitters een debat hebben aangevraagd over het opgelaaide vuurwapengeweld in de hoofdstad. De arrestatie van haar zoon zou Halsema politiek slecht uitkomen.

De zaak is volgens de krant overgedragen aan het parket in Haarlem, om belangenverstrengeling te voorkomen. Daaruit blijkt volgens advocaat Plasman dat van een doofpot geen sprake is. Ook de woordvoerder van Halsema en de politie zelf ontkennen dat er iets onder de pet wordt gehouden.