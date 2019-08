Het is zeker: A$AP Rocky komt naar Lowlands

De Amerikaanse rapper A$AP Rocky komt zondag gewoon naar Lowlands. Dat heeft zijn management aan de organisatie van het festival in Biddinghuizen bevestigd.

A$AP Rocky is nog in afwachting van de uitspraak in een strafproces tegen hem. De Zweedse rechter bepaalt morgen of hij wordt veroordeeld voor mishandeling van een man die in Stockholm zijn bodyguard zou hebben aangevallen. De rapper zelf vindt het zelfverdediging, maar justitie in Zweden zegt dat het geweld buitenproportioneel was.

De organisatie van Lowlands ging er de afgelopen dagen al van uit dat de Amerikaan gewoon volgens afspraak naar Nederland zou komen, maar wachtte nog wel op de herbevestiging. Vanochtend kwam het verlossende telefoontje van het management van A$AP Rocky.

Intussen proberen veel mensen die een kaartje hebben dat weer te verkopen. Omdat het komend weekend waarschijnlijk slecht weer wordt, gaan sommige kaartjes op Ticketswap en Marktplaats weg voor 118 euro. Dat is een stuk minder dan de originele prijs van 210 euro.