Bosbrand Grieks eiland bedreigt drie dorpen, inwoners klaar voor evacuatie

Op het Griekse eiland Evia woedt een grote bosbrand. Inwoners van drie dorpen is gevraagd om klaar te staan voor een mogelijke evacuatie. Er trekken dikke rookwolken over het eiland en ook Athene, 100 kilometer verderop, heeft last van de rook.

Met helikopters wordt geprobeerd de brand te blussen, maar vanwege de harde wind en de rook is dat moeilijk. Doordat het bos moeilijk toegankelijk is, kunnen brandweerwagens er nauwelijks komen.

In grote delen van Griekenland geldt code oranje, de een na hoogste alarmfase. Op veel plaatsen is het verboden bossen of parken in te gaan.

Dit jaar zijn er door de extreme droogte al twee keer zoveel bosbranden in het land als vorig jaar.