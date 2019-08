Jongen vliegt door bushokje bij auto-ongeluk, bestuurder (17) aangehouden

Een 15-jarige jongen is vannacht zwaargewond geraakt in Amsterdam toen de auto waarin hij zat tegen een bushokje botste. Hij werd uit de auto geslingerd en vloog door het glas van de abri.

De 17-jarige bestuurder van de auto is gearresteerd. Hij had geen rijbewijs en testte positief op THC, de werkzame stof in hasj en wiet.

Het ongeluk gebeurde vannacht rond 04.30 uur in het Amsterdamse bedrijvengebied Westpoort. Volgens NH Nieuws viel het rijgedrag van de bestuurder de politie op. Toen de jongen de politieauto in het vizier kreeg, trapte hij het gaspedaal in. Kort daarna knalde hij op een lantaarnpaal en het bushokje.

De 15-jarige jongen die ook in de auto zat, werd daardoor uit de auto geslingerd. Hij is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht.

De politie doet sporenonderzoek. Ook heeft de politie een strafrechtelijk onderzoek ingesteld naar de minderjarige bestuurder.