Onbekende vrouw begraven: 'Moeilijk te bevatten dat niemand haar mist'

De gemeente Terneuzen begraaft vanmiddag de vrouw die in juni dood werd gevonden in een weiland bij Westdorpe, op de grens met Belgiƫ. Over haar identiteit is nog steeds niets bekend. Wel is duidelijk dat ze door een misdrijf om het leven is gekomen.

"Het is natuurlijk heel erg triest", zei Jan Lonink, burgemeester van Terneuzen, in het NOS Radio 1 Journaal. "Daarom willen we haar een vredig afscheid geven, zodat ze niet ook nog eens in eenzaamheid begraven wordt."

Lonink zal samen met onder anderen onderzoekers van de politie en een aantal leden van een kerk aanwezig zijn bij de plechtigheid. "De vrouw krijgt een totaal anonieme begrafenis. Die zal heel sober zijn, maar gaat voor de rest eigenlijk net zo als een normale begrafenis", aldus de burgemeester.