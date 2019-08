Kashmir nog altijd afgesloten van buitenwereld: 'Ik heb alles geprobeerd'

"Ik krijg geen hap door mijn keel, slapen lukt niet en mijn werk krijg ik niet af." Al ruim een week kan Tausif Ahmad, die voor zijn werk in Nederland woont geen contact meer krijgen met familie in Kashmir. Juist nu is dat extra pijnlijk, omdat het islamitische Offerfeest aan de gang is.

"Negen dagen geleden heb ik mijn moeder voor het laatst gesproken. Toen ik wilde ophangen, zei ze: 'Laten we nog een paar minuten praten, want misschien sluiten ze het internet wel af. Ik weet niet wanneer ik je dan weer spreek'."

De voorspelling kwam uit. Zijn moeder is niet meer te bereiken. "Ik heb alles geprobeerd: internet, WhatsApp, Facebook, mobiel bellen en zelfs een vaste lijn. Maar niets doet het nog."

Tausif Ahmad laat de laatste video zien die hij uit Kashmir heeft gekregen van het geweld op straat.