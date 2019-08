Nieuwe ebola-medicijnen vergroten overlevingskans tot 'ruim 90 procent'

Een internationale onderzoeksgroep onder de vlag van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft in Congo vier experimentele medicijnen tegen ebola getest. Twee van de medicijnen blijken veelbelovend: meer dan 90 procent van de patiënten kan de dodelijke ziekte overleven als ze vroeg behandeld worden met de middelen, zeggen de onderzoekers.

In Congo woedt op dit moment de grootste uitbraak van ebola sinds de eerste keer dat het land met de ziekte te maken kreeg, in 1976. In een jaar tijd zijn bijna 1900 patiënten overleden.

De twee meest effectieve medicijnen bevatten antilichamen die het ebola-virus aanvallen. Die antilichamen komen van patiënten die een besmetting met ebola eerder hebben overleefd. De nieuwe medicijnen zijn nog niet officieel goedgekeurd, maar worden volgens de WHO wel alvast gebruikt om nieuwe ebola-patiënten in Congo te behandelen.

Het medicijnonderzoek startte in november. Sindsdien zijn de middelen op bijna 700 patiënten getest.