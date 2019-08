Wereldberoemde tenor Placido Domingo beschuldigd van seksueel wangedrag

De beschuldigingen aan het adres van Domingo passen in het #MeToo-tijdperk. Dat begon in oktober 2017. Toen publiceerden The New York Times en The New Yorker artikelen met aantijgingen tegen filmproducent Harvey Weinstein. Hij is inmiddels aangeklaagd voor verkrachting, misbruik en seksueel wangedrag.

Binnen de klassieke muziekwereld spelen ook enkele #MeToo-zaken. Zo werd chef-dirigent Daniele Gatti ontslagen door het Koninklijk Concertgebouworkest. Hij zou zich ongepast hebben gedragen, maar daarvoor is geen bewijs gevonden. Ook James Levine, de voormalige sterdirigent van de Metropolitan Opera in New York, zou over de schreef zijn gegaan. Hij werd ontslagen. Beide partijen schikten vorige week.