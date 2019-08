Wekdienst 13/8: opruimwerkzaamheden Notre-Dame en Ajax-PAOK

Goedemorgen! Vandaag is In Terneuzen de begrafenis van een onbekende doodgeschoten vrouw. Vanavond wordt er weer schoongemaakt rond de uitgebrande Notre-Dame in Parijs en Ajax speelt tegen PAOK Saloniki.

Vandaag regent het vooral in het oosten en noordoosten. Later vandaag vallen er ook in de rest van het land buien, lokaal kan veel neerslag vallen. Het wordt zo'n 20 graden.