Nieuwe president Guatemala wil migratiedeal met VS op de schop nemen

De nieuwgekozen president van Guatemala, Alejandro Giammattei, lijkt een eerste stap te hebben gezet om een omstreden migratiedeal met de VS van tafel te krijgen. Die deal is gesloten door de huidig president, Jimmy Morales.

Volgens de afspraken die Morales eind vorige maand onder druk van dreigende sancties maakte met president Trump geldt Guatemala voortaan als een 'veilig land'. Migranten uit El Salvador en Honduras moeten daarmee voortaan asiel aanvragen in Guatemala. Migranten uit die landen die de VS toch bereiken, kunnen daarmee teruggestuurd worden.

Het akkoord is fel bekritiseerd, aangezien Guatemala allesbehalve een veilig land is. Het is een straatarm land en wordt geteisterd door criminaliteit en corruptie. Honderdduizenden Guatemalteken zijn zelf naar de Verenigde Staten vertrokken.

Giammattei zegt nu dat de congressen van beide landen het migratieakkoord moeten goedkeuren. Kort voordat hij als winnaar van de verkiezingen werd aangewezen, noemde hij het akkoord dat zijn voorganger sloot "niet goed voor het land". "Als we niet voor onze eigen mensen kunnen zorgen, stel je eens voor hoe het is voor buitenlanders."

Corruptie

Giammattei treedt overigens pas in januari aan als president. Tot die tijd zit Morales nog op de post.

Over de beweegredenen van Morales om het migratieakkoord met Trump te sluiten gaan allerlei verhalen de ronde, zegt correspondent Marc Bessems. Een daarvan is dat Morales in verband wordt gebracht met corruptie. Door vrienden te hebben in het Witte Huis zou hij zichzelf en zijn naasten willen beschermen. Een andere theorie is dat de VS op de hoogte is van praktijken van Morales die de president liever geheim houdt, zegt Bessems, om eraan toe te voegen dat daarvoor geen bewijzen zijn.