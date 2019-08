Bijna 150 migranten in truck bij Mexicaanse grens opgepakt

De Mexicaanse politie heeft in de stad Veracruz 146 illegale migranten opgepakt die verstopt zaten in een vrachtwagen met oplegger. Veracruz ligt aan de Golf van Mexico, zo'n 200 kilometer ten oosten van de hoofdstad Mexico-Stad.

Van de migranten komen er 115 uit Honduras. De rest is afkomstig uit drie andere Midden-Amerikaanse landen, namelijk Guatemala, Nicaragua en El Salvador. Ze zaten op elkaar gepakt in de truck. Volgens de autoriteiten was er sprake van een onveilige situatie.

Sinds Mexico strenger is gaan controleren bij de Amerikaanse grens, maken mensensmokkelaars steeds vaker gebruik van vrachtwagens om migranten de VS in te krijgen.