Canadese tieners pleegden tijdens klopjacht zelfmoord

De twee tieners waar de Canadese politie weken jacht op maakte, hebben zeer waarschijnlijk zelfmoord gepleegd. Dat hebben de autoriteiten bekendgemaakt.

De autopsie op de lichamen is afgerond en die heeft bevestigd dat het gaat om de twee gezochte jongens, de 19-jarige Kam McLeod en de 18-jarige Bryer Schmegelsky.

Het tweetal was al aangeklaagd voor de moord op een Canadese man van 64. Zijn lichaam werd op 19 juli gevonden langs een snelweg in British Columbia.

Ze werden ook verdacht van de moord op een jong Australisch-Amerikaans koppel. Hun lichamen werden vier dagen eerder gevonden langs een snelweg 500 kilometer van de plek waar man van 64 was gevonden.

De lichamen van de tieners werden vorige week gevonden in een bos, bij Gillam in de provincie Manitoba. Ze hadden twee vuurwapens bij zich. Er wordt nog onderzocht of die inderdaad gebruikt zijn bij de moorden.

De jongens waren bevriend en groeiden op op Vancouver Island. Ze werkten bij Walmart voordat ze naar het noorden vertrokken. Hun ouders waren in de veronderstelling dat ze op zoek gingen naar ander werk.