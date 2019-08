Vliegverkeer Hongkong komt langzaam weer op gang

Vanaf de internationale luchthaven van Hongkong zijn de eerste vluchten weer vertrokken. Gisteren legden betogers al het vliegverkeer stil door de terminals te bezetten.

De autoriteiten zeggen dat het vliegverkeer weer is opgestart, maar dat reizigers nog wel rekening moeten houden met vertragingen. Op de site van de luchthaven is te zien dat er inderdaad vluchten vertrekken, maar er zijn er ook nog veel geschrapt of vertraagd.

Betogers bezetten de luchthaven gisteren uit protest tegen het geweld dat de politie gebruikt tegen demonstranten. De impact was groot: Hong Kong International Airport heeft 75 miljoen reizigers per jaar en is daarmee een van de grootste luchthavens ter wereld.

Online zijn veel beelden verspreid van de politie in Hongkong die hard optreedt tegen betogers. De website Hong Kong Free Press publiceerde een video van agenten die op enkele meters afstand met pepperspraykogels schieten op demonstranten. Ook zijn beelden verschenen van hardhandige arrestaties, mede uitgevoerd door undercoveragenten.