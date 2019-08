Schutter moskee Oslo filmde eigen aanslag, zeggen aanklagers

Philip Manshaus, de 21-jarige Noor die verantwoordelijk wordt gehouden voor de aanslag op een moskee in Bærum, zaterdag nabij Oslo, filmde de aanslag met een camera die hij op zijn helm droeg. Dat zeggen aanklagers, die spreken van "essentieel bewijs".

Vandaag verscheen Manshaus met een gehavend gezicht in de rechtszaal voor een gesloten zitting. Zaterdag drong hij zwaarbewapend een moskee binnen en opende het vuur. Manshaus werd snel overmeesterd door een 65-jarige man, die lichtgewond raakte.

Later op de avond werd bij een doorzoeking van zijn huis het levenloze lichaam van zijn 17-jarige stiefzus gevonden. Naast een poging tot terreur wordt hij verdacht van het ombrengen van zijn stiefzus.

Niet op sociale media

Manshaus wilde de aanslag livestreamen op sociale media, net zoals de aanslagpleger in Christchurch deed, maar dat lijkt te zijn mislukt. Bij de aanslag op twee moskeeën in de Nieuw-Zeelandse stad kwamen in maart 51 mensen om het leven. Manshaus zou zijn aanslag hebben aangekondigd op het onlineforum Endchan.

De rechter verlengde het voorarrest van Manshaus vandaag met vier weken. Manshaus ontkent schuld, net als de aanslagpleger in Christchurch eerder deed.

Volgens het hoofd van de Noorse veiligheidsdienst PST kregen autoriteiten vorig jaar een "vage" tip over de verdachte. Omdat er geen aanwijzingen waren over concrete plannen, kon geen actie worden ondernomen.