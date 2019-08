Ruim 80 miljoen euro aan aardbevingsschade uitgekeerd in Groningen

De Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen (TCMG) heeft in ruim een maand tijd 80 miljoen euro uitgekeerd aan Groningers die zijn getroffen door aardbevingen. Een groot deel daarvan, 34,5 miljoen euro, is uitgekeerd vanuit de nieuwe stuwmeerregeling.

Deze regeling ging begin juli van start en is door minister Wiebes in het leven geroepen om iets te doen aan het enorme aantal schadegevallen dat wacht op afhandeling. De stuwmeerregeling houdt in dat mensen kunnen kiezen voor een vaste vergoeding, zonder te hoeven wachten op een individuele beoordeling van hun schade. Ruim 16.000 adressen komen daarvoor in aanmerking. Inmiddels zijn meer dan 7000 Groningers daar op ingegaan.

Nieuwe schades blijven binnenstromen

Bijna 41 miljoen aan schadevergoedingen is uitgekeerd vanuit de reguliere procedure, waarbij individuele gevallen onafhankelijk worden beoordeeld. Tot slot is 4,8 miljoen euro uitgekeerd voor bijkomende kosten, gevolgschade en wettelijke rente, meldt TCMG.

Hoewel er hard wordt gewerkt aan het afhandelen van de tienduizenden schademeldingen, zijn er nog altijd meer dan 17.000 dossiers niet afgehandeld. Er blijven ook nog altijd nieuwe meldingen binnenkomen. Vorige week zijn 462 nieuwe schades gemeld.