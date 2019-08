'Van geen enkel gebouw wordt jaarlijks de constructie gecontroleerd'

Hoe kon de dakconstructie van het AZ-stadion, die stamde uit 2006 en nog jaren moest blijven staan, afgelopen zaterdag toch gedeeltelijk instorten? De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) doet een verkennend onderzoek en AZ zelf heeft een ingenieursbureau ingehuurd.

Er zijn vooralsnog allerlei oorzaken mogelijk voor de instorting. Het lijkt waarschijnlijk dat de harde wind een rol heeft gespeeld, maar een verband met de later geplaatste zonnepanelen of fouten bij de bouw of het ontwerp van het stadion kunnen niet uitgesloten worden. Of een controle van de dakconstructie de problemen aan het licht zou hebben gebracht, is ook nog niet te zeggen.

Wel is duidelijk dat controles van bouwconstructies, als ze eenmaal zijn opgeleverd, vrijwel nooit voorkomen. Of het nu gaat om stadions of flatgebouwen: "goed is goed", zeggen bouwexperts tegen de NOS.

Geen noodzaak

"Na oplevering wordt de constructie meestal niet meer geïnspecteerd. Dat hoeft ook niet, want het is tijdens de bouw al gedaan", zegt Piet Brittijn, directeur bouw bij Ballast Nedam, en verantwoordelijk voor de bouw van stadion de Euroborg in Groningen en nu betrokken bij de uitbreidingen van de Arena in Amsterdam. "Ik ken geen enkele constructeur die zijn staalconstructie nog langsloopt als het af is. Er is gewoon geen noodzaak."

Tijdens en vóór de bouw wordt een constructie wel gecontroleerd. Dat begint met een vergunning van de gemeente die pas wordt afgegeven als het bouwplan veilig is. Tijdens de bouw wordt er door de gemeente en door het bedrijf dat de constructie heeft ontworpen op toegezien dat het plan ook daadwerkelijk wordt uitgevoerd.

Zo is het ook gegaan bij het AZ-stadion, zegt Pieter Dijkman, loco-burgemeester in Alkmaar. "Daarna is het in principe klaar en moet je ervan uit kunnen gaan dat de constructie degelijk genoeg is gedurende de levensduur van het gebouw."