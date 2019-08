Strandhuisjes en paviljoens IJmuiden ontoegankelijk door dikke laag zand

Strandhuisjes en paviljoens in IJmuiden aan Zee zijn door een zandstorm afgelopen weekend deels onbegaanbaar geworden. Sommige bewoners moesten vandaag een uur zand scheppen voordat ze hun huisje in konden, schrijft NH Nieuws.

"Zo erg heb ik het nooit meegemaakt", vertelde een man die zijn terras zandvrij maakte. "Ik wil niet zeggen wat iedereen zegt, maar ik denk door de klimaatverandering. Want vorige week was het 40 graden en nu sta je met zoveel meter zand."

Een van de bewoners van de strandhuisjes kon vandaag helemaal niet meer naar binnen. In het deurslot was zoveel zand komen te zitten, dat er een slijptol aan te pas moest komen om de deur open te krijgen.

Bergen van twee meter

Ook ondernemers aan het strand hadden vandaag hun handen vol aan het zand. "Het is abnormaal", vertelt een verhuurder van bedjes en zonneschermen. Al zijn spullen liggen onder een dikke laag zand. "Het zijn bergen van twee meter."

Bij de paviljoens werd zelfs een bulldozer ingezet om de weg weer begaanbaar te maken voor klanten. De meeste strandtenten zijn vandaag open, maar allerlei meubilair ligt nog bedekt onder een dikke laag zand.

"Het is een gekke zomer", zegt een ondernemer. "Vorig jaar was het veel stabieler. Maar we moeten het nemen zoals het is. Vandaag hard werken om zo snel mogelijk al onze klanten te kunnen ontvangen."