Spitsuur bij alarmcentrale ANWB door vakantiedrukte

De alarmcentrale van de ANWB heeft door de vakantieperiode te maken met topdrukte. Afgelopen weekend kwamen er vanuit binnen- en buitenland 28.000 meldingen binnen, vorig weekend waren dat er 30.000.

Uit Frankrijk, nog steeds het populairste vakantieland onder Nederlanders, kwamen de meeste hulpvragen binnen. De ANWB heeft daarom een steunpunt in Lyon, waar reizigers door Nederlandse hulpverleners worden bijgestaan. In München en Barcelona heeft de ANWB ook steunpunten.

In de afgelopen twee weekenden zat een zogeheten zwarte zaterdag, een dag waarop het op Europese wegen enorm druk is door vertrekkend en terugkerend vakantieverkeer. Er volgen op 17 en 24 augustus nog twee zaterdagen waarop het zeer druk is. Bovendien is het in Frankrijk, Italië en Spanje aanstaande donderdag en vrijdag waarschijnlijk druk op de weg vanwege een katholieke feestdag.

390.000 telefoontjes, 900 hulpverleners

Sinds 1 juli kwamen er bij de ANWB 390.000 telefoontjes binnen. Volgens de ANWB zijn dat er ongeveer evenveel als in dezelfde periode vorig jaar. Het gaat niet alleen om pech met de auto of een ongeval; ook gedwongen terugkeer door ziekte en andere noodgevallen worden door reizigers gemeld.

"De drukte houdt nog wel even aan", zegt een woordvoerder. "Het noorden van Nederland heeft namelijk nog tot 25 augustus vakantie. Begin september maken we de balans op."

De ANWB heeft 450 extra mensen aangetrokken om alle meldingen in goede banen te leiden. "We zijn erop voorbereid. Er werken nu 900 hulpverleners op verschillende punten in binnen- en buitenland. Ook het bieden van hulp op de weg gaat vooralsnog goed."