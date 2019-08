Buma/Stemra veilt 'per ongeluk' portret van oprichter en bekend componist

Om te verifiëren dat hij niet per ongeluk een gestolen werk zou kopen, zocht Wind contact met de biograaf en de auteur van een boek over Buma. "Zij herkenden het meteen als een schilderij dat bij Buma hing. Ze waren totaal verbouwereerd. 'Hoe kan het dat deze organisatie, waarin jaarlijks miljoenen omgaan, zijn eigen geschiedenis niet kent?', was hun reactie."

Wind benaderde de interim-ceo van Buma/Stemra, Cees van Steijn. Die bevestigde dat het ter veiling werd aangeboden, weliswaar onder de verantwoordelijkheid van de vorige Buma/Stemra-baas. Tegen de Volkskrant zegt Van Steijn dat "het zomaar zou kunnen dat wij ons niet hebben gerealiseerd wie de man op het portret was". Zelf zegt hij eerlijk dat hij Jan van Gilse ook niet kende.

Mooie plek

Toch noemt Buma/Stemra het een fout dat het werk op de veiling is beland. "We erkennen de historische waarde", zegt de woordvoerder achteraf. Waar het schilderij hing in het vorige pand, weet hij niet. "Het zou kunnen dat het was opgeborgen." Wel hoopt de organisatie dat het portret een mooie plek zal krijgen, waar het tot zijn recht komt, mogelijk als bruikleen van de nieuwe eigenaar.

"Wat schattig dat Buma zich nu zo bekommert om het lot van het schilderij", zegt koper Wind. Naar eigen zeggen staat hij ervoor open een mooie plek te vinden voor het schilderij. Naar verwachting komt dat wel goed: "Het regent suggesties. Veel organisaties, ook openbare plekken, zijn geïnteresseerd. Ik ga deze zomer heel veel koppen koffie drinken."