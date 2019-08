Baby in kinderwagen aangereden door auto in Amsterdam

In Amsterdam is een kinderwagen met daarin een baby vanmiddag aangereden door een auto. Het kind raakte daarbij gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Welk letsel de baby heeft opgelopen, is nog onbekend.

De bestuurder van de auto reed volgens de politie door na het ongeluk. Er is naar hem gezocht, maar vooralsnog zonder resultaat, schrijft NH Nieuws. De politie zoekt getuigen en vraagt of mensen mogelijk het ongeluk gefilmd hebben.

De aanrijding gebeurde rond 14.50 uur op de kruising van de Jan van Galenstraat en de Jan Tooropstraat. Dat is vlakbij het ziekenhuis OLVG. De betrokken auto is een zilvergrijze Volkswagen. De moeder die de kinderwagen duwde, bleef ongedeerd.