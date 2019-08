Loslopende stier doodgeschoten in Ede vanwege gevaar voor autoverkeer

Bij Ede is een stier doodgeschoten die een paar dagen geleden uit een weiland ontsnapte. Het beest zwierf rond in de omgeving van de provinciale weg N224 en veroorzaakte daar een onveilige situatie.

Gisteren plaatste de gemeente een matrixbord langs de weg om automobilisten te waarschuwen voor de stier met flinke hoorns. De eigenaar, boa's (buitengewoon opsporingsambtenaren) en medewerkers van Natuurmonumenten probeerden het dier terug naar zijn wei te lokken. Maar ondanks meerdere pogingen bleef hij steeds weer richting de provinciale weg gaan.

Verdoven niet mogelijk

Vandaag is daarom besloten de stier dood te laten schieten. De gemeente zegt dat verdoven niet kon omdat de stier zo onrustig was. "Het was onmogelijk om dichter dan 70 meter bij het dier te komen. Op deze afstand is het niet mogelijk om te verdoven." Volgens de gemeente was deze oplossing het minst stressvol voor het dier.

Een veearts van Burgers' Zoo die hielp bij de situatie, bevestigt dat tegenover Omroep Gelderland. "Het lukte echt niet. Hij hield alles van een afstand in de gaten. Hij was ontzettend schuw."

De stier maakte onderdeel uit van een kudde met zo'n zeventig koeien. De dieren zijn van een boer, maar graasden in een gebied van Natuurmonumenten. Hoe de stier uit het afgezette gebied wist te ontsnappen, is nog niet duidelijk.