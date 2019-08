Brandstof op rantsoen in Portugal door staking vrachtwagenchauffeurs

Door een staking van tankwagenchauffeurs is er een tekort aan brandstof ontstaan bij tankstations in Portugal. De regering heeft de noodtoestand uitgeroepen tot 21 augustus en wil met rantsoenen voorkomen dat het land wordt drooggelegd tijdens het toeristische hoogseizoen.

"De Portugese regering maakt zich grote zorgen", zegt Rop Zoutberg, NOS-correspondent in Spanje en Portugal, bij Nieuws & Co op NPO Radio 1. "Ze hebben nu gezegd chauffeurs te verplichten om in ieder geval minimale dienstverlening uit te voeren. Dat betekent dat vliegtuigen voor 100 procent van brandstof moeten worden voorzien en openbaar vervoer voor 75 procent. Bij auto's geldt een rantsoen van 25 liter per klant per dag."

Hoger salaris

De vrachtwagenchauffeurs staken voor een hoger salaris. "Een loonsverhoging voor de sector, dat willen de bonden", zegt Zoutberg. "Veel chauffeurs verdienen niet meer dan 1200 euro per maand. Het gaat beter met Portugal dan een aantal jaar geleden, dus moeten de lonen ook omhoog, vinden zij."

In april staakten de chauffeurs ook al, maar dat heeft niets uitgehaald volgens de chauffeurs. "Die staking heeft het hele land drooggelegd", aldus Zoutberg. De overheid wil dat dit keer voorkomen, vandaar de strenge rantsoenen.

Lange rijen

Nederlander Dick-Jan Abbringh is op vakantie in Portugal en heeft na een dag zoeken brandstof gevonden. "We zijn vanochtend begonnen, toen we lange rijen bij de tankstations zagen", zegt Abbringh aan de telefoon. "Bij de eerste stond zo'n lange rij dat we het niet eens wilden proberen."

Bij het tweede en derde benzinestation was de brandstof op. "Pas bij het vierde station konden we tanken. Maar we hebben eerst nog een uur in de file gestaan. Eerst in de auto, daarna nog binnen in het tankstation om af te rekenen."

Vrijdag gaat Abbringh terug vanaf de Algarve naar Lissabon. "Dat moet wel lukken met een volle tank. Gewoon niet te veel rijden de rest van de vakantie."