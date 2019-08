Podcast De Dag: zijn Epstein-theorieën gezonde argwaan of paranoia?

Is hij vermoord? Heeft hij hulp gehad? Leeft hij nog? De omstandigheden lijken verdacht en daarom zijn er veel vragen over de dood van de van misbruik beschuldigde Jeffrey Epstein.

Hoe onderscheid je feit van fictie en wat betekenen de ontstane theorieën voor de slachtoffers van Epstein? In deze podcast praten we verder over die vragen met Jan-Willem van Prooijen. Hij is universitair hoofddocent sociale psychologie aan de Vrije Universiteit van Amsterdam en hij schreef het boek The Psychology of Conspiracy Theories.