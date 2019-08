Fotograaf op motor rijdt inbreker klem en filmt het

Een fotograaf uit Haarlem heeft afgelopen weekend een inbreker klemgereden na een wilde achtervolging.

De politie kreeg in de nacht van vrijdag op zaterdag kort na middernacht een melding van een inbraak. Toen agenten ter plaatse kwamen, liepen de inbrekers net naar buiten. Een van de twee mannen werd direct gearresteerd, de ander sloeg op de vlucht.

De politie en buurtbewoners gingen achter de man aan, maar konden hem niet bijbenen. Fotograaf Laurens Bosch zette de achtervolging in op zijn motor en wist de inbreker klem te rijden.

Op de beelden is te zien hoe de politie de man uiteindelijk in de boeien slaat, meldt NH Nieuws.

Volgens een woordvoerder van de politie zijn ze de fotograaf dankbaar voor zijn hulp, maar moeten burgers in dit soort situaties wel oppassen. "We zijn blij met alle hulp, want we kunnen het niet alleen. Maar je moet ook voorzichtig zijn, want je weet nooit met wie je te maken hebt."

Bekijk hieronder de beelden: