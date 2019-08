Automobilist die twee mensen doodreed bij Sint-Oedenrode had te veel gedronken

De automobilist die gisteren twee mensen op een snorfiets aanreed in de buurt van Sint-Oedenrode had te veel gedronken. Bij het ongeluk kwamen de bestuurder van de scooter en zijn bijrijder om het leven.

De twee slachtoffers zijn een 34-jarige vrouw en een 52-jarige man uit Sint-Oedenrode. Beiden overleden ter plaatse, reanimatie hielp niet meer.

Dat de automobilist had gedronken, bleek uit een blaastest die de politie op de plek van ongeluk afnam. De 49-jarige man uit Boxtel is direct gearresteerd. Vanwege een ernstig letsel werd hij overgebracht naar het ziekenhuis. Het is niet bekend hoe het met hem gaat.

De precieze toedracht van het ongeluk wordt nog door de politie onderzocht, schrijft Omroep Brabant.