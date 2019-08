NAC onderzoekt dak van stadion na instorten AZ

Voetbalclub NAC gaat extra onderzoek doen naar de constructie van het dak van het Rat Verlegh Stadion. Aanleiding is het instorten van een deel van het dak van het stadion van AZ, afgelopen zaterdag.

Net als bij het AZ-stadion liggen op het dak van het stadion in Breda zonnepanelen. Dat wordt gezien als mogelijke oorzaak voor het ongeval in Alkmaar. Daardoor gingen de alarmbellen rinkelen bij de Brabantse voetbalclub.

"Voor de zekerheid wordt de constructie van het dak van het stadion opnieuw onderzocht", zegt woordvoerder Beau Lemmens van NAC tegen Omroep Brabant. "Dat is al eens gebeurd in 2018, toen er zonnepanelen op het dak werden geplaatst." Het dak is toen verstevigd.

De onderzoekers kijken ook of het veilig is om twee grote nieuwe videoschermen aan het dak te bevestigen. "Daar moest toch al onderzoek naar worden gedaan", zegt Lemmens.

