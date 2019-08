Farage haalt uit naar royals: Charles en Harry ongeschikt voor de troon

De Britse politicus Nigel Farage heeft bij een toespraak in Australië uitgehaald naar meerdere leden van de Britse koninklijke familie. De in 2002 overleden moeder van koningin Elizabeth was volgens hem "een te dikke, kettingrokende gindrinker". Over prins Charles zei Farage: "Charlie Boy en klimaatverandering, lieve help, lieve help".

De leider van de Brexit Party deed de uitspraken zaterdag op een conferentie voor conservatieve politici in de Australische stad Sydney, waar hij was aangekondigd als de man "die zomaar de volgende Britse premier kan worden". Journalisten kregen geen toegang, maar de Britse krant The Guardian kon toch geluidsopnames van een deel van de toespraak beluisteren.

Over koningin Elizabeth was Farage wel lovend. "Een fantastische, ontzagwekkende vrouw. We hebben verdomd veel geluk dat we haar hebben."